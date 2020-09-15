 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Выборы не были ни свободными, ни честными": Рада постановила заявление о ситуации в Беларуси

"Выборы не были ни свободными, ни честными": Рада постановила заявление о ситуации в Беларуси

15 сентября Верховная Рада Украины официально признала президентские выборы в Беларуси сфальсифицированными

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Постановлением №3053 Верховная Рада Украины утвердила заявление по ситуации в Республике Беларусь и поручила главе ВР Дмитрию Разумкова обеспечить безотлагательное направление текста документа в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

В тексте заявления говорится, что Верховная Рада Украины считает президентские выборы в Беларуси "ни свободными, ни честными".

"Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы", - говорится в позиции украинского парламента.

"Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан", - сказано в документе. Верховная Рада Украины также осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.

ВРУ требует освобождения всех без исключения задержанных, вышедших на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей и имеют собственную альтернативную точку зрения.

Также Рада решительно осуждает и считает неприемлемым незаконные задержания украинских граждан.

"Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы", - говорится в заявлении.

Украина решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси и считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси.

"Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", -

Верховная Рада Украины призвала белорусские власти наладить равноправное диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Как один из вариантов она предлагает:

"Новые свободные и демократические выборы с участием независимых международным наблюдателям от ведущих европейских институтов".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать