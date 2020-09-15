"Выборы не были ни свободными, ни честными": Рада постановила заявление о ситуации в Беларуси

15 сентября, 2020, 13:17

15 сентября Верховная Рада Украины официально признала президентские выборы в Беларуси сфальсифицированными

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Постановлением №3053 Верховная Рада Украины утвердила заявление по ситуации в Республике Беларусь и поручила главе ВР Дмитрию Разумкова обеспечить безотлагательное направление текста документа в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

В тексте заявления говорится, что Верховная Рада Украины считает президентские выборы в Беларуси "ни свободными, ни честными".

"Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы", - говорится в позиции украинского парламента.

"Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан", - сказано в документе. Верховная Рада Украины также осудила применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.

ВРУ требует освобождения всех без исключения задержанных, вышедших на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей и имеют собственную альтернативную точку зрения.

Также Рада решительно осуждает и считает неприемлемым незаконные задержания украинских граждан.

"Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы", - говорится в заявлении.

Украина решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси и считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси.

"Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", -

Верховная Рада Украины призвала белорусские власти наладить равноправное диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Как один из вариантов она предлагает:

"Новые свободные и демократические выборы с участием независимых международным наблюдателям от ведущих европейских институтов".

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