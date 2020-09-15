"Вова покупает билет до Ростова": Жадан и Собаки выпустили новый клип с политической сатирой
Видео выложили на Youtube.
"Вова" - песня, выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, песня, посвященная взаимоотношениям власти и гражданского общества.
"Произведение построено как аллюзию на классическую античную драматургию, где тезисом является героические монологи главы (в нашем случае - коллективного подсознательного Вовы), а антитезисом - хоровой ответ электората", - говорится в сообщении.
Авторы отмечают, что все совпадения в именах, фамилиях и геолокациях - случайны.
"Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова. А нині Вова пензлює до Ростова", - таков припев в песне.
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