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Espreso.tvОбщество"Вова покупает билет до Ростова": Жадан и Собаки выпустили новый клип с политической сатирой

"Вова покупает билет до Ростова": Жадан и Собаки выпустили новый клип с политической сатирой

"Вова" - новый трек харьковского панк-проекта Жадан i Собаки, основанный на политической сатире

Видео выложили на Youtube.

"Вова" - песня, выпущенная на старте очередной предвыборной кампании, песня, посвященная взаимоотношениям власти и гражданского общества.

"Произведение построено как аллюзию на классическую античную драматургию, где тезисом является героические монологи главы (в нашем случае - коллективного подсознательного Вовы), а антитезисом - хоровой ответ электората", - говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что все совпадения в именах, фамилиях и геолокациях - случайны.

"Бувай ми здорова, моя чорноброва! Вова купує квиток до Ростова. Вчора ще була у нас священна корова. А нині Вова пензлює до Ростова",  - таков припев в песне.

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