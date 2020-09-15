"Реал" избавится от футболиста с наибольшей зарплатой

15 сентября, 2020, 14:14

Испанский "Реал" согласился отдать своего самого высокооплачиваемого футболиста Гарета Бэйла в аренду английскому клубу

Об этом сообщает Cadena Ser .

"Реал" готов отдать валлийца в аренду в один из английских клубов. При этом сам Бэйл, который долгое время выступал против трансфера, поддержал это решение.

В мадридском клубе считают, что лучше отдать вингера в аренду и избавиться хотя бы от части его зарплаты, чем создавать напряженную обстановку и платить полную зарплату игроку, который не проходит даже в заявку на матчи.

Гарет Бэйл является самым высокооплачиваемым футболистом "Реала", в 2020 году он заработал $ 29 млн.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи за мадридцев.

20 августа сообщалось, что Гарет Бэйл хочет вернуться в лондонский "Тоттенхэм".

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