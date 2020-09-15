"Подорвет доверие вкладчиков": Шевченко о последствиях признания неконституционным закона о Фонде гарантирования вкладов

15 сентября, 2020, 13:58

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, признание закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" неконституционным подорвет доверие вкладчиков к банковской системе

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Признание Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" неконституционным разрушит систему гарантирования вкладов, подорвет доверие к банковской системе и в конце повредит интересам государства и граждан", - говорится в сообщении.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, целью закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" является защита прав и интересов граждан, которые вкладывали средства в украинские банки.

"Фонд гарантирования вкладов создавался для повышения доверия к банковской системе. С этой задачей он успешно справился. Нормы Закона защитили почти 2 млн вкладчиков. В течение 2014-2020 годов им было выплачено более 90 млрд грн гарантированного государством возмещения", - цитирует пресс-служба слова Шевченко.

Кроме того, Шевченко отметил, что признание этого закона неконституционным не имеет никаких оснований.

В частности, он обратил внимание, что полномочия НБУ и ФГВФЛ четко разграничены на законодательном уровне. Их положение не дублируются и не противоречат друг другу.

Кроме того, ФГВФЛ подотчетен Верховной Раде, Кабинету министров и НБУ, поэтому утверждение, что Фонд никому не подчиняется, ошибочно.

Среди прочего, отметили в пресс-службе, закон позволил ускорить сроки удовлетворения требований вкладчиков и возмещать им средства оперативно. При этом строго соблюдается принцип равенства вкладчиков, а не нарушается, как утверждается в представлении.

Напоследок, в пресс-службе подчеркнули, что закон обеспечил выполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Всемирным банком, а признание закона неконституционным повредит репутации страны.

Напомним, утром 15 сентября Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение представления Верховного Суда о конституционности закона о гарантировании вкладов физических лиц.

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