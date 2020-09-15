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Espreso.tvОбщество"Не думаю, что такие перспективы существуют": председатель ЦИК об иске об отмене местных выборов

"Не думаю, что такие перспективы существуют": председатель ЦИК об иске об отмене местных выборов


фото: cvk.gov.ua
В Центральной избирательной комиссии не видят перспективы отмены местных выборов в судебном порядке

Об этом заявил председатель Цетральной избирательной комиссии Олег Диденко во время встречи с послами стран Большой семерки 14 сентября, передает пресс- служба ЦИК.

Диденко считает, что отмена местных выборов в судебном порядке возможна только через введение чрезвычайного или военного положения.

"Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, остановка избирательного процесса возможна лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - сообщил Диденко.

  • Окружной административный суд Киева открыл дело об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах.

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