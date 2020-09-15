"Мы были готовы": Трамп заявил, что собирался ликвидировать Асада

15 сентября, 2020, 18:01

Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад выступал за то, чтобы организовать операцию по ликвидации главы сирийского режима Башара Асада, но отказался от этой идеи

Об этом он сказал в эфире Fox News .

"Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Меттис (Джеймс Маттис, ексглава Пентагона - ред) был против", - сказал он.

По словам Трампа, "Маттис - крайне переоцененный генерал".

Глава Белого дома добавил, что в результате не жалеет о том, что план не был реализован, так как гарантий успеха плана не было.

Напомним, что в 2018 году Трамп публично заявлял, что сообщения СМИ об американских планах по устранению Асада не соответствуют действительности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb