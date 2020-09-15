"Будильники для депутатов": под стенами Рады пройшла в поддержку законопроекта о военных преступниках
15 сентября, 2020, 10:44
Под Верховной Радой пройшла акция "Будильники для депутатов от жертв военных преступлений"
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV. Илья Евлаш.
Это сигнал народным депутатам, что время принимать законопроект о военных преступниках (р. Н №2689).
"Важно, чтобы виновные были наказаны, это не вопрос мести, это вопрос справедливости", - сказала одна из организаторов.
Активисты уверяют, что этот закон должен дать сигнал оккупантам, которые могут быть наказаны.
На акции планируется презентация художественного проекта PLUS 1, который в фотопортретах рассказывает истории семей, пострадавших от российских военных преступлений в Украине.
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