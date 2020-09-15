"Барселона" согласовала трансфер соперника сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает De Telegraaf .
"Лион" и "Барселона" уже договорились о трансфере нидерландца. Сумма трансфера составит 30 млн евро и будет выплачена двумя траншами. Еще 2 млн французы получат бонусами. Испанский топ-клуб надеется оформить все документы и официально представить новичка в конце этой недели.
26-летний Мемфис Депай перешел в "Лион" из английского "Манчестер Юнайтед" зимой 2017 года.
В прошлом сезоне он сыграл за французский клуб 22 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт вингера с "Лионом" рассчитан до лета 2021 года.
С 2018 года Мемфис Депай выступал под руководством нынешнего главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана в сборной Нидерландов. В целом он провел в национальной команде 53 матча и забил 19 голов.
Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе в финальной части Евро-2020.
- 20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет видеть в команде вингера сборной Нидерландов Мемфиса Депая.
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