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Espreso.tvЭкономикаПроект госбюджета-2021: прожиточный минимум планируется увеличить на 9,3% - до 2393 грн

Проект госбюджета-2021: прожиточный минимум планируется увеличить на 9,3% - до 2393 грн


фото: slovoidilo
Прожиточный минимум в течение следующего года планируется увеличить на 9,3% по сравнению с 2020 годом - до 2393 грн

Об этом говорится в проектах государственного бюджета на 2021 год, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Так, согласно тексту документа, с 1 января 2021 года прожиточный минимум на одного человека будет установлен на уровне 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн.

Кроме того, для детей до 6 лет с 1 января 2021 года прожиточный минимум составит 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн.

Для детей от 6 до 18 лет этот показатель будет составлять с 1 января 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, а с 1 декабря - 2618 грн.

Для трудоспособных лиц с 1 января 2021 года прожиточный минимум будет составлять 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.

Для трудоспособных лиц, для которых прожиточный минимум применяется для определения базового размера должностного оклада судьи с 1 января 2021 года - 2021 грн. Для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами за январь 2021 - 2102 грн. Для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры - 1000 грн с 1 января.

Для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января предлагается установить прожиточный минимум 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

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