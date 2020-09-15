Проект госбюджета-2021: прожиточный минимум планируется увеличить на 9,3% - до 2393 грн
Об этом говорится в проектах государственного бюджета на 2021 год, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.
Так, согласно тексту документа, с 1 января 2021 года прожиточный минимум на одного человека будет установлен на уровне 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн.
Кроме того, для детей до 6 лет с 1 января 2021 года прожиточный минимум составит 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн.
Для детей от 6 до 18 лет этот показатель будет составлять с 1 января 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, а с 1 декабря - 2618 грн.
Для трудоспособных лиц с 1 января 2021 года прожиточный минимум будет составлять 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.
Для трудоспособных лиц, для которых прожиточный минимум применяется для определения базового размера должностного оклада судьи с 1 января 2021 года - 2021 грн. Для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами за январь 2021 - 2102 грн. Для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры - 1000 грн с 1 января.
Для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января предлагается установить прожиточный минимум 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также: Кабмин принял проект государственного бюджета на 2021: что он предусматривает
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти