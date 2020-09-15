Проект госбюджета-2021: Кабмин сократил расходы на субсидии до 36,6 млрд грн
15 сентября, 2020, 10:28
Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает расходы по статье льгот и жилищных субсидий в сумме 36,6 млрд грн, что на 7,3% меньше, чем было заложено в бюджете на 2020 год
Об этом говорится в проектах государственного бюджета на 2021 год, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.
Так, по данным документа, расходы по статье "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в наличной форме" предусмотрены в сумме 36,6 млрд грн.
В 2020 году сумма средств по этой статье составляла 39,3 млрд грн, то есть в следующем году расходы на субсидии планируют сократить на 7,3%.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021" во время внеочередного заседания.
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