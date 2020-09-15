Правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения случаев COVID-19

15 сентября, 2020, 21:02

В Португалии объявили режим чрезвычайной ситуации на материковой части страны в связи с увеличением случаев коронавируса

Об этом сообщает RTP.

Правительство Португалии вновь объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с увеличением случаев коронавируса, предусматривающий ряд ограничений для общественности.

Поэтому режим чрезвычайной ситуации будет действовать в Португалии до 23:59 30 сентября.

Новые ограничения предусматривают запрет собираться в группы более 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству, а также запрет на продажу алкогольных напитков.

В торговых точках, в том числе супермаркетах и гипермаркетах, продажа алкогольных напитков запрещена с 20:00.

В ресторанах, кафе и кондитерских, расположенных в 300 метрах от школ, будут вводиться ограничения на количество людей за столиком - не более четырех человек. Такое же ограничение будет действовать в заведениях общественного питания на территории ТРЦ.

Магазинам разрешается работать только с 10:00, за исключением пекарен, кафе, парикмахерских и спортзалов, время закрытия - с 20:00 до 23:00, по решению муниципалитета.

Дополнительные меры действуют для регионов Лиссабона и Порту, где риск заболеваемости выше из-за большей плотности населения.

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