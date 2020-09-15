Повалили на землю, залили лицо газом: "Телевидение Торонто" заявило о нападении нескольких десятков парней на соведущего программы
Об этом говорится в сообщении "Телевидение Торонто" в Facebook.
Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Шатайло на стендап-концерте в Киеве.
"Накануне Егор написал пост в Facebook с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации", - говорится в сообщении.
В "Телевидении Торонто" добавили, что после этого в комментариях под постом появились представители Традиции и порядка. Затем несколько десятков молодчиков пришли на анонсированный стендап-концерт и "устроили блиц-общение с Егором".
"Традиционно напали на него (распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, повикрикувалы то против ЛГБТ) и упорядоченно убежали. А потом мужественно вернулись к Егору в комментарии под постом, чтобы позлорадствовать", - говорится в сообщении.
Сейчас Шатайло в нормальном состоянии, "он отошел от стресса и даже выступил на концерте".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти