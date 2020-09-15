Повалили на землю, залили лицо газом: "Телевидение Торонто" заявило о нападении нескольких десятков парней на соведущего программы

Об этом говорится в сообщении "Телевидение Торонто" в Facebook.

"На нашего сценариста и соведущего Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. И все из-за шутки!" - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Шатайло на стендап-концерте в Киеве.

"Накануне Егор написал пост в Facebook с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации", - говорится в сообщении.

В "Телевидении Торонто" добавили, что после этого в комментариях под постом появились представители Традиции и порядка. Затем несколько десятков молодчиков пришли на анонсированный стендап-концерт и "устроили блиц-общение с Егором".

"Традиционно напали на него (распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, повикрикувалы то против ЛГБТ) и упорядоченно убежали. А потом мужественно вернулись к Егору в комментарии под постом, чтобы позлорадствовать", - говорится в сообщении.

Сейчас Шатайло в нормальном состоянии, "он отошел от стресса и даже выступил на концерте".

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