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Espreso.tvОбществоПольша предложит Евросоюзу "План Маршалла" для Беларуси

Польша предложит Евросоюзу "План Маршалла" для Беларуси


фото: polskieradio
В правительстве Польши заявили, что на ближайшем заседании лидеров Европейского союза Вышеградская группа представит "План Маршалла" для Беларуси

Об этом  сообщает Польское радио .

Отмечается, что это будет предложение ряда действий, прежде всего экономических, но не только, которые могли бы быть предложены Беларуси в случае повторения и правильного проведения выборов.

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"Речь идет о помощи Беларуси и своеобразной дорожной карте, связанной с созданием стабилизационного фонда", - сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Он добавил, что "к сожалению, не все страны в ЕС проявляют такую эмпатию, как Польша, страны Балтии и страны нашего региона".

Напомним, Польша выдала более 230 гуманитарных виз белорусам с начала протестов.

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