Почти половина украинских политических партий проигнорировали местные выборы, - КИУ

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Почти половина из зарегистрированных в Украине политических партий проигнорировали местные выборы. Всего об участии в выборах заявили 194 политические партии. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии", - говорится в повиддомленни.

В то же время в КИУ отметили, что по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было зарегистрировано 349 политических партий. Таким образом почти половина партий проигнорировали выборы.

Об участии в предыдущих местных выборах 2015 года заявили 140 политических партий, почти на полсотни партий меньше, чем на выборах 2020 года.

То есть, политических сил, которые выдвигают кандидатов только в пределах отдельных областей, районов и даже городов. В частности, об участии в выборах заявили такие партии как "Ровно вместе", "Херсонцы", "Блок Кернеса - успешный Харьков", "Партия Черновцов", "Березанская общество", "Белая Церковь вместе", ПО "Черкасчане", "Партия винничан "," Патриоты Волыни "," Родной Закарпатье "," Николаевке "," Команда Днепра "и др.

"Количество партий, заявивших об участии в местных выборах, значительно ниже, чем количество официально зарегистрированных партий. Основная причина этого - фиктивность значительного количества политических партий, существующих только на бумаге, однако участия в избирательных процессах фактически не берут. Это касается как общенационального уровня, так и уровня местных советов ", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам также нужно учитывать тот факт, что не все из тех партий, которые заявили об участии в местных выборах, реально активно будут выдвигать кандидатов.

"Традиционно часть политических партий участвуют в выборах лишь для того, чтобы получить места в избирательных комиссиях и позже "перепродать" их в пользу более известных политических сил", - подчеркнул Кошель.

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