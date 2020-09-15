ОАЭ и Бахрейн подпишут с Израилем соглашения о нормализации отношений в Белом доме

15 сентября, 2020, 09:22

Президент США Дональд Трамп примет 15 сентября церемонию подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном - с другой

Об этом сообщает Радио Свобода .

Трамп, который хочет показать успех своей политики на Ближнем Востоке перед выборами, назвал соглашения "действительно историческими" и "прорывом" для дальнейшего мира.

Как сообщалось, соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, заключенное при посредничестве США, были обнародованы 13 августа. ОАЭ стали лишь третьей арабской страной на Ближнем Востоке, признавшей Израиль с момента его основания в 1948 году.