Неймару грозит суровое наказание за удар футболиста, который обозвал его обезьяной

15 сентября, 2020, 10:50

Бразильского футболиста французского ПСЖ Неймара могут дисквалифицировать на 7 матчей за удар испанского игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса

Об этом сообщает RMC Sport.

13 сентября в чемпионате Франции ПСЖ проиграл "Марселю" 0: 1. В конце матча вспыхнула массовая драка, во время которой Неймар ударил Гонсалеса в голову и был удален с поля.

Бразильский форвард объяснил свои агрессивные действия оскорблениями на расовой почве. По его словам, испанец назвал его "сукиным сыном и обезьяной".

Неймару за удар соперника грозит дисквалификация от 4-х до 7-ми матчей. Гонсалеса могут отстранить за оскорбление бразильца на 10 игр, если обвинения в его адрес подтвердятся.

Напомним, в апреле Неймар ударил болельщика после поражения от "Ренни" в финале Кубка Франции.

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