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Espreso.tvСпортНеймару грозит суровое наказание за удар футболиста, который обозвал его обезьяной

Неймару грозит суровое наказание за удар футболиста, который обозвал его обезьяной


фото: Getty Images
Бразильского футболиста французского ПСЖ Неймара могут дисквалифицировать на 7 матчей за удар испанского игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса

Об этом сообщает RMC Sport.

13 сентября в чемпионате Франции ПСЖ проиграл "Марселю" 0: 1. В конце матча вспыхнула массовая драка, во время которой Неймар ударил Гонсалеса в голову и был удален с поля.

Бразильский форвард объяснил свои агрессивные действия оскорблениями на расовой почве. По его словам, испанец назвал его "сукиным сыном и обезьяной".

Неймару за удар соперника грозит дисквалификация от 4-х до 7-ми матчей. Гонсалеса могут отстранить за оскорбление бразильца на 10 игр, если обвинения в его адрес подтвердятся.

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