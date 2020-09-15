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Espreso.tvЭкономикаНБУ обязал банки идентифицировать и проверять пользователей электронных кошельков

НБУ обязал банки идентифицировать и проверять пользователей электронных кошельков


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины ужесточил регулирование рынка электронных денег, в частности, обязал банки идентифицировать и проверять пользователей э-кошельков

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ осовременил регулирование электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

В частности, отныне банки будут обязаны проверять пользователей электронных денег, в том числе идентифицировать их и верифицировать.

"Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары платить за услуги и т.д.", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе.

В то же время, по информации НБУ, проверка пользователей не нужна, если операция с электронными деньгами осуществляется с заранее оплаченной карты и выполняются все необходимые меры по уменьшению рисков, а также в случае оплаты товаров наличными или с помощью платежной карты с использованием одноразового э-кошелька.

В пресс-службе также добавили, что на пополняемом электронном кошельке может храниться до 40 тыс. грн, а на непополняемом - до 5 тыс. При этом для идентифицированных и верифицированных в полном объеме пользователей ограничения по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы, отменяются.

Кроме того, для повышения защиты прав пользователей электронных денег, регулятор установил ряд требований банков-эмитентов электронных денег. В частности, такие банки обязаны информировать пользователей о создании э-кошелька и получить на это их согласие; не могут предоставлять кредит из средств, которые были предоставлены, в качестве предоплаты за выпущены э-деньги; должен предоставить пользователю информацию о наименовании и местонахождении банка, условия и порядок использования э-кошелька и способах осуществления переводов и тому подобное.

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