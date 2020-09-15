Навальный собирается вернуться в Россию, - NYT
15 сентября, 2020, 08:25
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный планирует вернуться домой
Об этом сообщает издание DW со ссылкой на New York Times.
По данным источника издания, об этом Навальный заявил немецкому прокурору после того, как вышел из состояния комы.
"Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сообщил источник.
Также сообщается, что Навальный хорошо помнит и понимает все, что с ним произошло. Оппозиционер отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила провести совместное расследование обстоятельств отравления.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти