Навальный собирается вернуться в Россию, - NYT

15 сентября, 2020, 08:25

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный планирует вернуться домой

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на New York Times.

По данным источника издания, об этом Навальный заявил немецкому прокурору после того, как вышел из состояния комы.

"Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сообщил источник.

Также сообщается, что Навальный хорошо помнит и понимает все, что с ним произошло. Оппозиционер отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила провести совместное расследование обстоятельств отравления.