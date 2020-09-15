Настоящая смертность от коронавируса в России в три раза выше официальной, - Reuters

15 сентября, 2020, 17:24

Избыточная смертность в Российской Федерации, зарегистрирована в государственной статистике с мая по июль 2020 года, более чем в три раза превышает официальные данные о смертности от COVID-19

Эта разница ставит под сомнение корректность подсчета смертей от вируса в стране, сообщает Reuters .

По мировой статистике, Россия занимает четвертое место по количеству случаев коронавируса, однако при этом показатели смертности сравнительно низкие.

При этом России утверждают, что причина смерти определяется более точно, чем в других странах. По официальной информации, у умерших от коронавируса причина смерти заключается в других заболеваниях, которые были до заражения.

По данным Оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса смертность от заболевания в России значительно ниже, чем в ряде других стран ".

Однако данные Росстата за 4 сентября говорят о том, что на пике вспышки пандемии в мае-июле было зафиксировано 50,8 тысячи избыточных смертей. Это более чем в три раза превышает официальные данные, по которым от нового вируса в это время умерли 15,9 тысячи человек.

По словам демографа Алексея Ракша, который работал в Росстате до лету 2020 года, заявил, что скачок смертности иллюстрирует реальную смертность от COVID-19, в то время, как власти сообщают лишь о части этих смертей. По его убеждению, смертность в России не отличается от мировой.

Кремль не комментирует причины разногласий между статистикой и официальным подсчетом умерших от инфекции.

Если факт занижения смертности от коронавируса будет подтвержден, Россия переместится по этому показателю с двенадцатого на пятое место в мире.

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