 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп Лерос обнародовал список вероятных кандидатов-"слуг" на выборах в Киевсовет, среди них - советник Ермака и помощник Тищенко

Нардеп Лерос обнародовал список вероятных кандидатов-"слуг" на выборах в Киевсовет, среди них - советник Ермака и помощник Тищенко


фото: censor.net
Нардеп Гео Лерос опубликовал список вероятных кандидатов на выборы в Киевсовет от партии "Слуга народа"

Список он опубликовал на Facеbook.

"Кандидаты от штаба - люди Ермака (глава ОПУ, ред), Тищенко (нардеп, - ред.) и их друзей", - написал Лерос.

Среди кандидатов есть предприниматели, спортсмены, журналисты, помощники главы Офиса президента Андрея Ермака и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, а также автор телепрограммы "Ревизор", ведущим которой долгое время был Тищенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

14 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать