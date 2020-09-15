Нардеп Лерос обнародовал список вероятных кандидатов-"слуг" на выборах в Киевсовет, среди них - советник Ермака и помощник Тищенко
15 сентября, 2020, 11:34
Нардеп Гео Лерос опубликовал список вероятных кандидатов на выборы в Киевсовет от партии "Слуга народа"
Список он опубликовал на Facеbook.
"Кандидаты от штаба - люди Ермака (глава ОПУ, ред), Тищенко (нардеп, - ред.) и их друзей", - написал Лерос.
Среди кандидатов есть предприниматели, спортсмены, журналисты, помощники главы Офиса президента Андрея Ермака и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, а также автор телепрограммы "Ревизор", ведущим которой долгое время был Тищенко.
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