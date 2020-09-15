На украинской полярной станции "Академик Вернадский" родился первый тюлень
Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
"Вчера, 14 сентября 2020 года, команда 25-й УАЭ сообщила, что на о. Галиндез, где расположена наша станция, родился первый тюлень Уэдделла. Это девочка, пока напугана и держится матери", - говорится в сообщении
Полярники отметили, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев, а рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит по одному малышу.
Мать выкармливает малыша в течение семи недель. Когда кормления заканчивается, молодые особи отправляются в воду и начинают самостоятельную жизнь. А живут эти тюлени относительно долго - 20 лет.
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