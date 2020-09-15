На Львовщине начались десятидневные совместные с НАТО учения "Быстрый Трезубец-2020"

15 сентября, 2020, 11:42

15 сентября в Яворовском районе Львовской области с участием около 4 тысяч военнослужащих из 10 стран начались учения Rapid Trident-2020 (Быстрый Трезубец 2020)

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны .

Отмечается, что учения будут проходить с 15 по 25 сентября.

"В период с 16 по 25 сентября на Львовщине будут находиться около 4 тысяч военных из 10 стран. Во время занятий на учебных участках будет привлекаться бронетехника и будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации, и воздушных судов военной авиации Воздушных Сил ВС Украины и т.д. ", - говорится в сообщении.

Руководство обучения обратилось к жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, и гостей Львовщины с просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений безопасности.

В пресс-службе сообщили, что территория полигона будет охраняться подразделениями Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов для выяснения обстоятельств.

Кроме того, организаторы просят водителей во время встречи на дорогах с военными колоннами внимательно следить за сигналами и указаниями, которые подают экипажи военной инспекции дорожного движения (ВИБДР) Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, 2019 году к учениям "Быстрый трезубец-2019" присоединились 3,5 тыс. военных из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады.

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