На Донбассе подорвались полковник и пресс-секретарь одной из бригад
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"В результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский. Обоих раненых доставили в больницы города Торецка, их состояние - стабильное удовлетворительное ", - говорится в сообщении.
Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.
Идет расследование этого события и его обстоятельств. В штабе заявляют, что сейчас нет информации, что это произошло случайно.
- Напомним, 15 сентября в районе Водяного Донецкой области военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
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