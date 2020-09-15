На Донбассе подорвались полковник и пресс-секретарь одной из бригад

15 сентября, 2020, 16:14

15 сентября двое украинских военных получили ранения в результате взрыва гранаты в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Их доставили в больницы

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский. Обоих раненых доставили в больницы города Торецка, их состояние - стабильное удовлетворительное ", - говорится в сообщении.

Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Идет расследование этого события и его обстоятельств. В штабе заявляют, что сейчас нет информации, что это произошло случайно.

Напомним, 15 сентября в районе Водяного Донецкой области военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb