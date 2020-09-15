 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД Украины подтвердило, что в Болгарии на курорте утонул украинец

МИД Украины подтвердило, что в Болгарии на курорте утонул украинец

Министерство иностранных дел подтвердило, что в Болгарии на черноморском курорте Солнечный Берег утонул украинец

Об этом сообщает Европейская правда.

"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 г. на местном курорте Солнечный Берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь в этом деле", - рассказали в МИД.

  • Напомним, ранее болгарские СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что 11 сентября на Солнечном Берегу утонул 31-летний гражданин Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать