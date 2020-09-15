МИД Украины подтвердило, что в Болгарии на курорте утонул украинец

15 сентября, 2020, 22:22

Министерство иностранных дел подтвердило, что в Болгарии на черноморском курорте Солнечный Берег утонул украинец

Об этом сообщает Европейская правда.

"По сообщению посольства Украины в Болгарии, 11 сентября 2020 г. на местном курорте Солнечный Берег утонул гражданин Украины. По факту гибели нашего соотечественника местными правоохранительными органами открыто досудебное производство. Консул находится в контакте с родными погибшего, которым оказывается необходимая консульско-правовая помощь в этом деле", - рассказали в МИД.

Напомним, ранее болгарские СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что 11 сентября на Солнечном Берегу утонул 31-летний гражданин Украины.

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