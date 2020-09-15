Мы осуждаем покушение на Навального и ожидаем деталей, - Зеленский

15 сентября, 2020, 18:18

Об этом он заявил во время пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом, передает УНИАН.

"Мы действительно имеем общее мнение по поводу господина Навального и осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, мне кажется, мы ожидаем более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы ожидаем, что они в ближайшее время появятся", - отметил Зеленский.

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