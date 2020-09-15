Мы осуждаем покушение на Навального и ожидаем деталей, - Зеленский
15 сентября, 2020, 18:18
Президент Владимир Зеленский заявил, что осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и отметил, что Украина ожидает деталей
Об этом он заявил во время пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом, передает УНИАН.
"Мы действительно имеем общее мнение по поводу господина Навального и осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, мне кажется, мы ожидаем более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы ожидаем, что они в ближайшее время появятся", - отметил Зеленский.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
- 15 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.
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