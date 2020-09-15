 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМы осуждаем покушение на Навального и ожидаем деталей, - Зеленский

Мы осуждаем покушение на Навального и ожидаем деталей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и отметил, что Украина ожидает деталей

Об этом он заявил во время пресс-конференции с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом, передает УНИАН.

"Мы действительно имеем общее мнение по поводу господина Навального и осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, мне кажется, мы ожидаем более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы ожидаем, что они в ближайшее время появятся", - отметил Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать