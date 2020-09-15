Китайские вакцины от коронавируса могут быть готовы уже в ноябре

15 сентября, 2020, 13:03

Китайские вакцины от коронавируса могут быть готовы к массовому применению уже в ноябре или декабре, сообщили в Китайском центре по профилактике и контролю заболеваний (ЦКЗ)

Об этом пишет Reuters .

В Китае на завершающей стадии клинических испытаний находятся четыре вакцины от COVID-19. По словам ведущего специалиста по биобезопасности ЦКЗ У Гуйчжэнь, третья фаза клинических исследований проходит гладко.

Она отметила, что после вакцинации экспериментальным препаратом в апреле у нее не было никаких аномальных симптомов или заболеваний.

Подразделения государственного фармацевтического гиганта China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины от коронавируса. Четвертая вакцина от COVID-19, которая разрабатывается CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

Пандемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года из города Ухань, Китай, и распространилась по всему миру.

На данный момент в мире зафиксировано почти 30 млн случаев заражения коронавирусом, больше 928 000 человек умерли. На три страны - США, Бразилию и Индию - приходится половина от всех зарегистрированных случаев COVID-19.

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