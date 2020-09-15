КСУ начал рассматривать закон о Фонде гарантирования вкладов

15 сентября, 2020, 12:11

Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение представления Верховного Суда о конституционности закона о гарантировании вкладов физических лиц

Об этом сообщает Укринформ.

В заседании суда принимают участие глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут, глава НБУ Кирилл Тимошенко, представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, представитель президента в КС Федор Вениславский. На заседании также присутствовали представители посольства США и Международного валютного фонда.

По словам судьи-докладчика по делу Олега Первомайского, субъект права на конституционное представление утверждает, что закон в целом и отдельные его статьи нарушает разделение властей и наделяет Фонд гарантирования вкладов физлиц неприсущими ему полномочиями.

Читайте также: Дело о неконституционности Фонда гарантирования вкладов: в НАБУ направили ходатайство об открытии дела на главу КС Тупицкого

В начале судебного заседания представитель президента выразил ходатайство о прекращении производства по этому делу, поскольку, по его мнению, Верховного Суда Украины как субъекта конституционного представления уже не существует.

По этому поводу глава КС Александр Тупицкий отметил, что судьи изучат этот вопрос во время закрытой части рассмотрения дела.