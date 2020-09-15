Конфликт из-за 4 тыс. грн: в Киеве отец зарезал своего 49-летнего сына
15 сентября, 2020, 14:01
В столице на улице Якуба Коласа отец убил 49-летнего сына, мужчина нанес 10 ножевых ранений
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В редакцию Стражей Эспрессо поступила информация, что в Киеве на улице Якуба Коласа 69-летний мужчина во время конфликта нанес своему 49-летнему сыну 10 ножевых ранений.
Конфликт между мужчинами возник из-за того, что сын похитил у отца 4 тыс. грн.
Сейчас 69-летний мужчина задержан. Продолжается следствие.
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