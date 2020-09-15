Ко Дню памяти о защитниках Украины стартовала мультимедийная адвокационная кампания по памяти и наказанию виновных за военные преступления

15 сентября, 2020, 13:35

В Украине стартовала мультимедийная адвокационная кампания, направленная на системную работу с политикой памяти и наказания виновных за военные преступления

К адвокационной кампании присоединился проект PLUS 1, в котором через искусство кино, фотографии и авторских художественных текстов украинских интеллектуалов, писателей и журналистов рассказываются истории украинских военных, участников российско-украинской войны, и проект "Что такое помнить", целью которого является создание видения памяти.

Кампания направлена на дискуссию вокруг концепции памяти, понятий "герой", "жертва", "агрессор", войны в культурологическом измерении и изменение отношения к этим понятиям со стороны украинского общества. Конечная цель кампании - закрепление этих понятий в украинском законодательстве для социальной защиты семей-героев войны, поиск новых подходов и традиций к сохранению памяти и восстановления справедливости и наказания виновных в военных преступлениях.

Элементами кампании станут экспозиционные фотостенды, документальные фильмы и интерактивный сайт, а также согласованное всеми стейкхолдерами Видение памяти.

В частности, частями кампании является художественная экспозиция ПЛЮС 1 и проект "Что такое помнить" .

Открытие экспозиции ПЛЮС 1 произошло в государственные торжеств 29 августа по День памяти защитников Украины на Михайловской площади.

Автором фотографий экспозиции является Юрий Билак , известный французский фотограф украинского происхождения, для участия в проектах приезжал из Франции в Украину в течение четырех лет. Анимированная вещь на фотографиях сайта - семейная реликвия, которую избрала каждая семья для фото. Чтобы рассказать истории наших военных в художественной форме, украинские интеллектуалы о каждой из них написали эссе. В частности, к проекту присоединились Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Тамара Гориха Зерня, Владимир Ермоленко, Лариса Денисенко и еще 16 авторов.













Сама же экспозиция будет состоять из 22 выставочных фотостендов, где через призму авторских фотографий украинские семьи рассказывать историй своих близких - погибших на войне с Россией украинских военных. Каждая семья выбрала одну семейную реликвию - вещь, которая является самым памятным напоминанием о своих родных: родительская куртка, гитара, рыцарские доспехи, книги. Эти реликвии возникают определенным продолжением людей, которых физически сейчас с нами нет. А с помощью QR-кода каждый посетитель сможет перейти на сайт проекта и подробнее ознакомиться с каждой историей.

"В экспозиции ПЛЮС 1 мы ставим вопрос самовыражения и самоидентификации граждан Украины, когда после революционных событий и нескольких лет войны на восточных европейских границах фактически формируется новая политическая европейская нация. Это знакомство зрителя с новым, до конца неизвестным ему образом ", - рассказывает автор проекту Марьян Присяжнюк .

"В борьбе за модерную Украину уже седьмой год гибнут наши солдаты, счет идет на тысячи смертей. Однако тема смерти является глубоко табуированной и мы, как общество, до сих пор не нашли формы как беречь и передавать память о погибших героях. Об этом боятся и не умеют говорить, часто на этом манипулируют. Мы хотим начать этот диалог и вместе с государственными институтами и гражданским обществом создать визию памяти, которая позволит нам договориться о главных моментах: как беречь живую память о героях ", - рассказывает координатор проекта" Что такое помнить " Оксана Иванцив .

С этой целью проект объединил всех стейкхолдеров, которые работают с темой памяти: Украинский институт национальной памяти, Министерство по делам ветеранов, Министерство обороны, Министерство молодежи и спорта, а также ветеранскую общественность, семьи погибших, правозащитников, культурологов, художников.

Работая в экспертных группах, через публичные дискуссии и художественные проекты участники проекта будут работать над рядом важных вопросов: начиная от концепции памяти героев российско-украинской войны, внешней стилистики памятников и их интеграции в городское пространство и до вопроса восстановления справедливости , наказание виновных в военных преступлениях и адвокации гармонизации украинского законодательства с международным уголовным правом.

29 августа в Музее Майдана состоялось мероприятие в рамках этого проекта, на котором вместе с правозащитниками, парламентариями, ветеранами, активистами, культурологами и художниками будут обсуждаться вопросы формирования современных традиций памяти и восстановления справедливости и наказания виновных в военных преступлениях.

Активисты планируют представить визию в конце 2020 года и она должна стать первым шагом в системной работе над государственной политикой памяти.

Автор проекта Марьян Присяжнюк. Автор фото Youry Bilak. Директор проекта Марина Лукьянова.