Книгарня "Є" объяснила свою позицию и заявила, что не будет увеличивать объем русскоязычных книг
Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил директор по развитию Книгарні "Є" Андрей Домаранский.
В магазине объясняют, что "причина выгодности продажи русскоязычных книг проста - такая книга имеет широкий рынок сбыта". Ее можно продать в России, Беларуси, Казахстане.
По мнению Домаранского, чтобы расширить рынок сбыта для украиноязычных книг нужна помощь государства.
Если ее не будет, "в какой-то момент мы можем и изменить свою стратегию". Речь идет о соотношении украиноязычных книг и книг на иностранных языках.
"От этого проиграют все", - добавил он.
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Напомним, Книгарня "Є" заявила о нерентабельности торговли украинскими книгами по сравнению с российскими.
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