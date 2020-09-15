Книгарня "Є" объяснила свою позицию и заявила, что не будет увеличивать объем русскоязычных книг

Об этом в комментарии "Украинской правде" заявил директор по развитию Книгарні "Є" Андрей Домаранский.

"Мы хотели привлечь внимание как можно более широкой аудитории людей к той ситуации, в которой сейчас находится украинский книжный рынок. Ситуация непростая и такая, которая требует более чем просто эмоциональной оценки. Для кого-то, кто не погружен в реалии, парадоксальная, для кого-то - абсолютно очевидная: торговать в Украине книгами на русском языке более выгодно, чем торговать в Украине украиноязычными книгами. Это надо поменять, а поменять это можно исключительно благодаря действенным шагам со стороны государственных институтов", - сказал Домаранский.

В магазине объясняют, что "причина выгодности продажи русскоязычных книг проста - такая книга имеет широкий рынок сбыта". Ее можно продать в России, Беларуси, Казахстане.

По мнению Домаранского, чтобы расширить рынок сбыта для украиноязычных книг нужна помощь государства.

Если ее не будет, "в какой-то момент мы можем и изменить свою стратегию". Речь идет о соотношении украиноязычных книг и книг на иностранных языках.

"От этого проиграют все", - добавил он.

Напомним, Книгарня "Є" заявила о нерентабельности торговли украинскими книгами по сравнению с российскими.

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