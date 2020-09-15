KMW Special и Представительство ЕС в Украине презентует дискуссию "Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?"

15 сентября, 2020, 11:37

15 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK Special состоится панельная дискуссия "Европейский взгляд: кто сегодня формирует новые правила в медиабизнесе?", организованная при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине

Развитие медиасферы с карантинными ограничениями приобрело сверхскоростной динамики: медиа фактически моделируют картину будущего на индивидуальном и глобальном уровнях, став ключевыми инструментами человеческого взаимодействия. Социальные медиа создали беспрецедентные в истории возможности для почти бесконечного публичного высказывания и персонализированной выработки контента, который в отдельных случаях по показателям охвата аудитории может конкурировать с корпоративными медийными продуктами. К обсуждению этих тем, а также для особого акцента на европейском опыте по решению задач, возникающих в связи с новыми течениями в мировой контент-индустрии, приглашены представители медиакомпаний с ЕС.

В дискуссии примут участие Ян Селлинг (Jan Salling), директор BBC Studios Nordic Format & Productions, основатель и CEO компании Missing Link Media (Дания), Галлагер Фенвик (Gallagher Fenwick), директор France 24 English (Франция), Андреас Вайзе (Andreas Weise ), директор Landesstudio Sachsen-Anhalt, ZDF (Германия). Разговор модерировать Евгений Глибовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям, член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Paper - пост-обзор документ, в котором будет собрана интересная информация, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для KMW.