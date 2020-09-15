К Черному морю направляется американский эсминец USS Roosevelt
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Шестого флота США.
"Roosevelt с нетерпением ждал возможности отправиться в плавание по Черному морю вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - сказал командующий флотом США Райан Кендалл.
Отмечается, что эсминец сосредоточится на укреплении региональной морской стабильности, общей готовности и военно-морского потенциала.
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Операции корабля в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками и партнерами НАТО и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции "Атлантическая решимость", говорится в публикации.
USS Roosevelt является одним из четырех эсминцев ВМС США, которые базируются в Испании и предназначены командующим оперативной группы 65 в поддержку интегрированной архитектуры противовоздушной обороны НАТО.
Как сообщается, это уже шестое мероприятие корабля ВМС США в Черное море с начала этого года. Последний раз посетил этот регион USS Porter в июле во время учений Sea Breeze 2020.
6-й флот США, штаб-квартира которого в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке.
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