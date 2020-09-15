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Espreso.tvЭкономикаICU улучшило прогноз на конец текущего года и ожидает рост в следующем, - Николайчук

ICU улучшило прогноз на конец текущего года и ожидает рост в следующем, - Николайчук

В 2020 году реальный ВВП в Украине упадет на 5,7%, а не на 6,7%. Так улучшила прогноз инвестиционная группа ICU по сравнению с июньским ожиданиями

Об этом сообщил Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований инвестгруппы ICU, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

Он анонсировал публикацию нового прогноза инвестиционной группы в ближайшее время.

"Конечно, мы все еще ожидаем падения - плохие показатели весны, лета - но мы уже снизили эти темпы падения до 5,7% с 6,7%, как мы ожидали в июне. Этому способствовали достаточно стремительное включения экономики летом и улучшение условий торговли при высоких ценах на железную руду, как мы и ожидали и раньше", - сказал Николайчук.

Аналитики прогнозируют достаточно стремительное восстановление экономики в 2021 году.

"Ожидаем рост на уровне 5,5%. Ожидания достаточно оптимистичны, чуть выше, чем у большинства аналитиков на рынке ", - добавил представитель инвестгруппы.

  • Сокращение ВВП Украины в январе-июле 2020 составило 6,2%, говорится в обзоре экономической активности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства за январь-июль 2020 года.
  • Падение реального ВВП Украины во втором квартале составило 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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