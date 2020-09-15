Футболист с самой большой зарплатой в "Реале" хочет вернуться в Англию

15 сентября, 2020, 22:35

Самый высокооплачиваемый футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл хочет вернуться в лондонский "Тоттенхэм"

Об этом сообщает The Athletic.

В мадридском клубе считают, что лучше отдать вингера в аренду и избавиться хотя бы части его зарплаты, чем создавать напряженную обстановку и платить полную зарплату игроку, который не проходит даже в заявку на матчи.

Боссы "Тоттенхэма" не против вернуть валлийца, который уже выступал за лондонский клуб в 2007-2013 годах. Вингер горит желанием вернуться в Англию.

Гарет Бэйл является самым высокооплачиваемым футболистом "Реала", за 2020 год он заработал $29 млн.

31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи за мадридцев.

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