Футболист с самой большой зарплатой в "Реале" хочет вернуться в Англию
Об этом сообщает The Athletic.
В мадридском клубе считают, что лучше отдать вингера в аренду и избавиться хотя бы части его зарплаты, чем создавать напряженную обстановку и платить полную зарплату игроку, который не проходит даже в заявку на матчи.
Боссы "Тоттенхэма" не против вернуть валлийца, который уже выступал за лондонский клуб в 2007-2013 годах. Вингер горит желанием вернуться в Англию.
Гарет Бэйл является самым высокооплачиваемым футболистом "Реала", за 2020 год он заработал $29 млн.
31-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи за мадридцев.
- 20 августа сообщалось, что Гарет Бэйл хочет вернуться в лондонский "Тоттенхэм".
- 15 сентября стало известно, что "Реал" согласился отдать Гарета Бэйла в аренду английскому клубу.
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