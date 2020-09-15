ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси
15 сентября, 2020, 14:28
Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко
Об этом заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, сообщает РБК-Украина .
ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.
"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными ... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", - сказал он.
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