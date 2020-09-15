ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

15 сентября, 2020, 14:28

Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, сообщает РБК-Украина .

ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными ... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", - сказал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb