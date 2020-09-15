 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси


фото: reuters
Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, сообщает РБК-Украина .

ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными ... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", - сказал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

15 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать