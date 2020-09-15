Дело в отношении судей ОАСК: НАПК просят проверить наличие конфликта интересов в действиях одного из нардепов

15 сентября, 2020, 20:00

Национальное антикоррупционное бюро обратилось к НАПК с просьбой проверить на наличие конфликта интересов в действиях одного из нардепов, чтобы установить факты о наличии близких отношений между ним и одним из подозреваемых судей ОАСК

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ просит НАПК провести проверку на предмет наличия конфликта интересов в действиях народного депутата - одного из авторов представления в КСУ по поводу Закона "О НАБУ". Детективы НАБУ в рамках расследования по подозрению председателя и судей ОАСК установили факты, которые могут свидетельствовать о наличии близких личных взаимоотношений между этим лицом и одним из подозреваемых судей", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что собранные во время негласных следственных (розыскных) действий материалы показали, что в течение 2019 в присутствии этого народного депутата, в то время - помощника народного избранника VIII созыва - в помещении рабочего кабинета председателя ОАСК неоднократно обсуждались планы по захвату государственной власти.

"После первого сообщения о подозрении главе ОАСК в августе 2019 года, народный депутат (избранна в конце августа 2019) среди других подписала представление в КСУ по поводу признания неконституционным ст.375 УК Украины, которое, в частности, и инкриминировали главе ОАСК. Она также подписала представление о неконституционности Указа Президента о назначении Артема Сытника Директором НАБУ, а также признание положений ЗУ "О НАБУ" такими, которые не отвечают Конституции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим, Национальное бюро 15 сентября обратилось в НАПК с письмом с просьбой провести проверку и принять необходимые меры.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил.

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