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Espreso.tvОбществоДело Новака: польские антикоррупционеры нашли $ 1 млн наличности

Дело Новака: польские антикоррупционеры нашли $ 1 млн наличности


фото: rbc.ua
Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) выявило два тайники, в которых бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак прятал наличные в сумме более $ 1 млн наличности

Об этом говорится в официальном заявлении CBA , передает Укринформ .

"CBA изъяло деньги, которые походят из коррупционных преступлений, которые совершил Славомир Н. Деньги были спрятаны в двух специально подготовленных тайниках. Оперативники изъяли наличные в размере более 4 млн злотых, в частности 536 тыс. евро, $ 470 тыс и 30 тис.злотих ($ 8 тыс.) ", - говорится в заявлении правоохранителей.

CBA арестовало другие активы, которые приобретены за деньги из коррупционных преступлений. Речь идет о двух квартирах, стоимость которых оценивается в около $ 550 тыс., а также автомобиле Land Rover.

  • Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
  • Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
  • Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.

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