Дело Новака: польские антикоррупционеры нашли $ 1 млн наличности

15 сентября, 2020, 14:10

Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) выявило два тайники, в которых бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак прятал наличные в сумме более $ 1 млн наличности

Об этом говорится в официальном заявлении CBA , передает Укринформ .

"CBA изъяло деньги, которые походят из коррупционных преступлений, которые совершил Славомир Н. Деньги были спрятаны в двух специально подготовленных тайниках. Оперативники изъяли наличные в размере более 4 млн злотых, в частности 536 тыс. евро, $ 470 тыс и 30 тис.злотих ($ 8 тыс.) ", - говорится в заявлении правоохранителей.

CBA арестовало другие активы, которые приобретены за деньги из коррупционных преступлений. Речь идет о двух квартирах, стоимость которых оценивается в около $ 550 тыс., а также автомобиле Land Rover.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

Суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.