Данилов спрогнозировал "крайне сложный" подсчет голосов на местных выборах

15 сентября, 2020, 19:25

В Министерстве внутренних дел 15 сентября состоялось заседание координационного штаба по местным выборам. Заседание прошло под председательством главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих атлантических структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое админустройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил идти на выборы по этим соображениям. Что касается подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать", - отметил Данилов.

Данилов отметил, что выборы должны быть демократичными, свободными и признанными всеми. Кроме того, он отметил, что таких сложных выборов в истории независимой Украины еще не было.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb