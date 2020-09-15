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Espreso.tvСпортЧемпион Европы по футболу заявил, что победил онкологическое заболевание

Чемпион Европы по футболу заявил, что победил онкологическое заболевание


фото: Getty Images
Чемпион Европы по футболу в составе сборной Дании Брайан Лаудруп заявил, что излечился от рака крови

Об этом Лаудруп сообщил в Instagram.

"Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я наконец полностью излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо потрясающим и прекрасным врачам", - написал Лаудруп.

51-летний Брайан Лаудруп сыграл за сборную Дании 86 матчей и забил 22 гола. В 1992 году вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.

Лаудруп выступал за датские "Брондбю" и "Копенгаген", немецкие "Баварию" и "Юрдинген", итальянские "Фиорентину" и "Милан", "Челси", нидерландский "Аякс", шотландский "Рейндерс".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Today, after 10 years of treatment and check ups, I finally got the all clear for my Follicular Lymphoma Cancer diagnosis ! A huge thank you to this amazing and wonderful medical staff at Rigshospitalet

Публикация от Brian Laudrup (@brianlaudrupofficial)

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