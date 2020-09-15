Чемпион Европы по футболу заявил, что победил онкологическое заболевание

15 сентября, 2020, 11:19

Чемпион Европы по футболу в составе сборной Дании Брайан Лаудруп заявил, что излечился от рака крови

Об этом Лаудруп сообщил в Instagram.

"Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я наконец полностью излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо потрясающим и прекрасным врачам", - написал Лаудруп.

51-летний Брайан Лаудруп сыграл за сборную Дании 86 матчей и забил 22 гола. В 1992 году вместе с национальной командой стал чемпионом Европы.

Лаудруп выступал за датские "Брондбю" и "Копенгаген", немецкие "Баварию" и "Юрдинген", итальянские "Фиорентину" и "Милан", "Челси", нидерландский "Аякс", шотландский "Рейндерс".

В апреле 2020 года бывший форвард сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Джанлука Виалли заявил, что победил онкологическую болезнь .

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