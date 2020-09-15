Чемпион Европы по футболу излечился от рака крови

15 сентября, 2020, 19:18

Бывший футболист сборной Дании Брайан Лаудруп излечился от рака крови

Об этом Лаудруп сообщил в Instagram.

Бывший футболист поблагодарил врачей.

"Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я наконец полностью излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо потрясающим и прекрасным врачам", - написал 51-летний датчанин.

За свою профессиональную карьеру форвард успел поиграть за мюнхенскую "Баварию", итальянские "Милан" и "Фиорентину", лондонский "Челси", датский "Копенгаген", швейцарский "Рейнджерс" и амстердамский "Аякс".

За национальную команду Дании провел 86 матчей и в 1992 году выиграл вместе со сборной чемпионат Европы.

С итальянским "Миланом" Брайан Лаудруп в 1994 году выиграл Лигу чемпионов.