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Espreso.tvСпортЧемпион Европы по футболу излечился от рака крови

Чемпион Европы по футболу излечился от рака крови


фото: Getty Images
Бывший футболист сборной Дании Брайан Лаудруп излечился от рака крови

Об этом Лаудруп сообщил в Instagram.

Бывший футболист поблагодарил врачей.

"Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я наконец полностью излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо потрясающим и прекрасным врачам", - написал 51-летний датчанин.

За свою профессиональную карьеру форвард успел поиграть за мюнхенскую "Баварию", итальянские "Милан" и "Фиорентину", лондонский "Челси", датский "Копенгаген", швейцарский "Рейнджерс" и амстердамский "Аякс".

За национальную команду Дании провел 86 матчей и в 1992 году выиграл вместе со сборной чемпионат Европы.

С итальянским "Миланом" Брайан Лаудруп в 1994 году выиграл Лигу чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Today, after 10 years of treatment and check ups, I finally got the all clear for my Follicular Lymphoma Cancer diagnosis ! A huge thank you to this amazing and wonderful medical staff at Rigshospitalet

Сообщение, распространенный Brian Laudrup (@brianlaudrupofficial)

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