Чемпион Европы по футболу излечился от рака крови
Об этом Лаудруп сообщил в Instagram.
Бывший футболист поблагодарил врачей.
"Сегодня, после 10 лет лечения и обследований, я наконец полностью излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо потрясающим и прекрасным врачам", - написал 51-летний датчанин.
За свою профессиональную карьеру форвард успел поиграть за мюнхенскую "Баварию", итальянские "Милан" и "Фиорентину", лондонский "Челси", датский "Копенгаген", швейцарский "Рейнджерс" и амстердамский "Аякс".
За национальную команду Дании провел 86 матчей и в 1992 году выиграл вместе со сборной чемпионат Европы.
С итальянским "Миланом" Брайан Лаудруп в 1994 году выиграл Лигу чемпионов.
Today, after 10 years of treatment and check ups, I finally got the all clear for my Follicular Lymphoma Cancer diagnosis ! A huge thank you to this amazing and wonderful medical staff at Rigshospitalet
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти