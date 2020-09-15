Будет восстановлена после полной деоккупации полуострова, - МИД по поводу подачи воды в Крым
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Констатируют тот факт, что под предлогом "гуманитарной потребности ", российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевиден и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением ", - говорится в комментарии МИД.
В ведомстве отметили, что целью РФ является заселение украинских территорий гражданами России, которые "лояльны к экспансивной политике своего государства, и таким образом осуществление закрепления незаконной оккупации".
- В представительстве президента Украины в АР Крым напомнили, что по нормам международного права за обеспечение полуострова питьевой водой отвечают оккупанты.
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