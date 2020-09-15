Автодор-тур Зеленского: эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
15 сентября, 2020, 14:20
Смотрите прямо сейчас
Автодор-тур Зеленского, "Вагнергейт" для Зеленского и коррупция среди "слуг народа".
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с экс-министром инфраструктуры, политиком Владимиром Омеляном.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти