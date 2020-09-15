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Espreso.tvОбществоАрест за наркопреступления без права на залог: Рада поддержала законопроект Зеленского за основу

Арест за наркопреступления без права на залог: Рада поддержала законопроект Зеленского за основу

Верховная Рада планирует запретить назначать залог в качестве меры пресечения в преступлениях, связанных со сбытом и оборотом наркотиков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект о запрете назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков.

"За" проголосовали 246 нардепов.

Инициатором проекта закона выступает президент Владимир Зеленский .

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

  • Напомним, в конце июля текст соответствующего законопроекта президента Владимира Зеленского появился на сайте Верховной Рады.

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