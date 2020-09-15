Apple представила новый смарт - часы, измерять уровень кислорода в крови

Презентация новинок прошла на YouTube-канале Apple, передает " РБК-Украина ".

Главной особенностью новых часов стала возможность измерить уровень кислорода в крови.

Новая функция позиционируется не только для спортсменов, но и для людей, у которых низкий уровень кислорода в крови вызывает головную боль и плохое самочувствие. Производитель обещает, что уровень кислорода будет измеряться даже во время сна.

Watch 6 Series работает на процессоре Apple S6, основанном на A13 Bionic и адаптированном для смарт-часов. Операционная система - WatchOS 7. Новый чип позволяет в режиме реального времени определять высоту над уровнем моря.

Также анонсированы два новых цвета - синий и красный (Product Red). В дополнение к ним представили новые ремешки, в том числе силиконовые и тканевые с плетением, а также набор циферблатов.

Apple Watch Series 6 появятся в продаже в США по цене от $399. Более доступная модель Watch Series SE будет продаваться за $ 279. От старшей они отличаются отсутствием продвинутых функций измерения уровня кислорода в крови.

Цены на Watch Series 3 будут снижены до $ 199.

Также, обновление получил "классический" 10,2-дюймовый iPad. Теперь он работает на базе процессора A12 Bionic, который на 40% быстрее предыдущего поколения, и поддерживает Apple Pencil.

Цена осталась без изменений - от $ 329.

Куда больше изменений претерпел iPad Air четвертого поколения. Ему достался дизайн старшего iPad Pro без физической кнопки. Touch ID разместился в кнопке включения, при этом функции ID нет.

Работает планшет на 5-нанометровом процессоре A14, который будет и в iPhone 12. продаваться в нескольких цветах по цене от $ 599.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb