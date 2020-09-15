Apple представила новый смарт - часы, измерять уровень кислорода в крови
Презентация новинок прошла на YouTube-канале Apple, передает " РБК-Украина ".
Новая функция позиционируется не только для спортсменов, но и для людей, у которых низкий уровень кислорода в крови вызывает головную боль и плохое самочувствие. Производитель обещает, что уровень кислорода будет измеряться даже во время сна.
Watch 6 Series работает на процессоре Apple S6, основанном на A13 Bionic и адаптированном для смарт-часов. Операционная система - WatchOS 7. Новый чип позволяет в режиме реального времени определять высоту над уровнем моря.
Также анонсированы два новых цвета - синий и красный (Product Red). В дополнение к ним представили новые ремешки, в том числе силиконовые и тканевые с плетением, а также набор циферблатов.
Apple Watch Series 6 появятся в продаже в США по цене от $399. Более доступная модель Watch Series SE будет продаваться за $ 279. От старшей они отличаются отсутствием продвинутых функций измерения уровня кислорода в крови.
Цены на Watch Series 3 будут снижены до $ 199.
Также, обновление получил "классический" 10,2-дюймовый iPad. Теперь он работает на базе процессора A12 Bionic, который на 40% быстрее предыдущего поколения, и поддерживает Apple Pencil.
Цена осталась без изменений - от $ 329.
Куда больше изменений претерпел iPad Air четвертого поколения. Ему достался дизайн старшего iPad Pro без физической кнопки. Touch ID разместился в кнопке включения, при этом функции ID нет.
Работает планшет на 5-нанометровом процессоре A14, который будет и в iPhone 12. продаваться в нескольких цветах по цене от $ 599.
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