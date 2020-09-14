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Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил стратегию нацбезопасности Украины

Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины"

Об этом сообщает Офис президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".

Документ вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" и утверждает соответствующую стратегию.

В Стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность.

"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки", - говорится в сообщении ОПГ.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

  • сдерживание - развитие оборонных и безопасностных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;
  • устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;
  • взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной среды безопасности, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия национальной безопасности Украины является основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации: Стратегии человеческого развития, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегии экономической безопасности, Стратегии энергетической безопасности, Стратегии экологической безопасности и адаптации к изменению климата, Стратегии биобезопасности и биологической защиты, Стратегии информационной безопасности, Стратегии кибербезопасности Украины, Стратегии внешнеполитической деятельности, Стратегии обеспечения государственной безопасности, Стратегии интегрированного управления границами, Стратегии продовольственной безопасности и Национальной разведывательной программы.

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