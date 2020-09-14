Иран может готовить покушение на посла США из-за убийства генерала Сулеймани, - СМИ

14 сентября, 2020, 10:19

Иран может готовить покушение на посла США в ЮАР Лана Маркс из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в американском правительстве.

Отмечается, что данные о подготовке покушения появились еще весной, однако сейчас стали известны детали.

По информации американской разведки, покушение на американского посла является лишь одним из вариантов мести Ирана.

Маркс была якобы выбрана мишенью из-за того, что она длительное время дружит с президентом США Дональдом Трампом.

Она вступила в должность посла США в ЮАР в октябре 2019 года. По данным СМИ, дипломата предупредили о возможном покушении.

Читайте также: Иран угрожает нанести удар по США

Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb