14 сентября, 2020, 16:35

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила рейсы из Львова в Ларнаку и Будапешт до конца марта 2021 года. Об этом говорится в системе бронирования на сайте авиакомпании

Об этом сообщает zaxid.net.

Возобновить полеты из Львова в Ларнаку планируют с 28 марта. Рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Самые дешевые билеты стоят от 1 769 грн.

Рейсы из Львова в Будапешт также должны восстановить с 28 марта и улететь можно будет в четверг и воскресенье. Билеты стоят от 1 769 грн.

В целом перевозчик отменил с Украиной 12 рейсов: из Киева в Афины, Салоники и Нюрнберг, из Львова - в Ларнаку и Будапешт, из Харькова - в Катовице и Будапешт, из Запорожья - в Вильнюс, Дортмунд и Будапешт.

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