Выводы врачей "скорой" противоречат диагнозу, который поставили Навальному в омской больнице, - Reuters
Таким был официальный диагноз врачей омской больницы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Напомним, что врачи омской БСМП № 1 заявили, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ и повышенного уровня сахара. В то же время, по данным Reuters, выводы врачей скорой помощи противоречат этому диагнозу.
Также, по словам источников издания, в течение первых 12 минут после приземления самолета врачи исключили у Навального диабетическую кому и инсульт. Четыре из пяти источников заявили, что врачи скорой помощи наблюдали у политика клиническую картину отравления, а не нарушение обмена веществ.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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