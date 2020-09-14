Выводы врачей "скорой" противоречат диагнозу, который поставили Навальному в омской больнице, - Reuters

14 сентября, 2020, 18:00

Врачи скорой помощи, которые лечили российского оппозиционера Алексея Навального в Омске, не выявили повышения уровня сахара в крови в начальных тестах и признаков нарушения обмена веществ

Таким был официальный диагноз врачей омской больницы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Напомним, что врачи омской БСМП № 1 заявили, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ и повышенного уровня сахара. В то же время, по данным Reuters, выводы врачей скорой помощи противоречат этому диагнозу.

Также, по словам источников издания, в течение первых 12 минут после приземления самолета врачи исключили у Навального диабетическую кому и инсульт. Четыре из пяти источников заявили, что врачи скорой помощи наблюдали у политика клиническую картину отравления, а не нарушение обмена веществ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb