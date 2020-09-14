Вспышка COVID-19 в Украине: 20 регионов не готовы к смягчению карантина

14 сентября, 2020, 13:42

Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы ослабить карантин

Соответствующие данные по состоянию на 14 сентября обнародовало МОЗ.

В Украине Киев и еще 19 областей не готовы к ослаблению карантина. В этих регионах завышены показатели заболеваемости коронавирусом.

Помимо столицы карантин не могут смягчить в следующих регионах: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Готовы к ослаблению Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Отметим, ослабить карантин могут те регионы, которые соответствуют трем критериям:

- количество тестов должно быть не менее 24 на 100 000 в течение 7 дней

- показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 000 за 14 дней

- уровень загруженности коек в течение 5 дней подряд не должен превышать 50%.

В Украине по состоянию на утро 14 сентября коронавирус подтвердили в 2462 человек . 650 пациентов в сутки выздоровели, а 33 - умерли.

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