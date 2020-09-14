ВОЗ: вакцина от COVID-19 не завершит пандемию

14 сентября, 2020, 17:44

В европейском представительстве ВОЗ заявляют, что будущая вакцина от коронавирусной болезни не завершит пандемию, и сомневаются, что она будет одинаково эффективной для всех групп населения

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, сообщает Daily Star .

"Я все время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет!

Мы даже не знаем, поможет ли вакцина всем группам населения. Сейчас мы видим некоторые признаки того, что она поможет одной группе, а другой - нет. Конец пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив", - отметил чиновник.

Кроме того, в ВОЗ прогнозируют рост количества смертей от коронавирусной болезни в странах Европы уже со следующего месяца. Увеличение количества смертей будет связано с ростом количества случаев заболевания.

"Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей", - добавил Клюге.

По состоянию на утро 14 сентября во мире в целом зафиксировано 29 201 000 случаев коронавируса, из них 928 тыс. летальных.

Антилидерами по заболеваемости остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

27 июля в США началась самая масштабная последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса.

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